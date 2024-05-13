Aynı yerde bir ayda 15 trafik kazası meydana geldi

Kaynak: İHA
Aynı yerde bir ayda 15 trafik kazası meydana geldi
Erzurum’da jandarma bölgesinde Nisan ayı boyunca 15 trafik kazası meydana geldi.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın Türkiye'deki 2024 senesi kaza istatistiklerine göz gezdirildiğinde kazalara sebep olan unsurlarda sürücü hataları büyük ölçüde ön plana çıkarken kusur olarakta; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak belirlendi.

Erzurum Jandarma bölgesinde 2024 Nisan ayı boyunca 15 yaralamalı-ölümlü kazada, 6 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda ölen olmazken 33 kişi yaralandı.

2024 senesinin ilk dört ayında ise 48 yaralamalı-ölümlü kazada, 21 maddi hasarlı kaza meydana geldi ve toplam 113 kişi yaralandı.

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