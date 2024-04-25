Aynı yolda yine kaza: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Aynı yolda yine kaza: 1 yaralı
Aydın’ın Efeler bölgesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay yerinde bulunan mahalle sakinleri, bölgede sıkça trafik kazalarının gerçekleştiğini belirterek, ilgili makamlardan önlemler alınmasını talep etti.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi’nde Kızılay Caddesi ile Batı Gazi Bulvarı’nın kesiştiği noktada, öğleden sonra 15.00 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 09 AIP 572 plakalı bir motosiklet ile 09 HM 707 plakalı bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanarak yere düştü. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk yardımı yaparak onu hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı.

Bölge sakinleri daha fazla önlem alınmasını istiyor Kazanın şahidi olan yerel halk, bu bölgede kazaların sıkça yaşandığını ve özellikle ambulansların da yoğun olarak kullandığı bu bölgede trafiğin yoğun olması nedeniyle sürücüler için büyük bir tehlike arz ettiğini ifade etti. Vatandaşlar, yetkililerden bu bölgeye acil önlemler alınmasını ve olası can kayıplarını önlemek adına gerekli düzenlemelerin yapılmasını istediler.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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