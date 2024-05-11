Ayrılık kısa sürdü! İrem Derici ve Gökhan Fırat aşklarına bir şans daha verdiler

Beraber çıktıkları tatiller, yaptıkları romantik paylaşımlar ve aşk pozlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici ile Gökhan Fırat çifti sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı.

İkili, tatilleri esnasında çekilen romantik fotoğraflarını da kaldırmıştı.

İKİNCİ ŞANS

Fakat İrem Derici ile Gökhan Fırat’ın ayrılığı çok kısa sürdü. Aralarındaki sorunları halleden çift aşklarına bir şans daha verdi.

Birbirilerini tekrar takip etmeye başlayan ikiliden Gökhan Fırat, barıştıklarını yaptığı romantik bir paylaşımla duyurdu.

İrem Derici ile sarmaş dolaş bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Gökhan Fırat, İrem Derici’yi etiketleyerek kalp emojisi koydu. Derici ise sevgilisinin paylaşımını kendi hesabında paylaşmadı.