Ayrılmak isteyince öldürüldü. Bir kadın cinayeti daha

Kaynak: İHA
Ayrılmak isteyince öldürüldü. Bir kadın cinayeti daha
İstanbul Bağcılar'da kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Bir güvenlik görevlisi, ayrılmak istediğini söyleyen sevgilisini öldürdü.

Özel güvenlik görevlisi olan bir adam ayrılma aşamasında olduğu 43 yaşındaki sevgilisini öldürerek kaçtı. Sevgili katili adam polisin başlattığı çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir binada gerçekleşti. Anlatılanlara göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 45 yaşındaki Cumali V. sevgilisi Sibel Kavıllı'nın evine gitti. Ayrılmak isteyen Sibel Kavıllı ile Cumali V. arasında tartışma başladı. Tartışmanın iyice büyümesiyle Cumali V., yanındaki silahla Sibel Kavıllı’ya ateş etti. Açılan ateş sonucu yere yığılan Kavıllı olay yerinde yaşamını yitirdi. Şüpheli Cumali V. ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
Öğle saatlerinde kadından haber alamayan yakınları polise hab

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er verdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında kadının kanlar içinde yerde yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kadının hayatını çoktan kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemesinin sonrasında kadının cesede Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Şüpheli adamın peşine düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın il dışına kaçtığını belirledi. Cumaali V. Kocaeli’de yakalanarak gözaltına alındı.

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