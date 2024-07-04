Ayşe Ateş mahkemede konuştu: Azmettirici Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dır

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması başladı. Bugün Ayşe Ateş, müşteki sıfatıyla duruşmada ilk kez konuştu.

Duruşmaya, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in konuşurken fenalaşması üzerine ara verildi. Verilen aranın ardından duruşma 10.50 itibariyle tekrar başladı.

Anne Saniye Ateş, Sinan Ateş'in kendisine 'kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler' dediğini ifade etti. Sinan Ateş'in defalarca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyen anne Ateş, "Benim oğlumu öldürmek için mi Ülkü Ocakları başkanı yaptılar?" şeklinde konuştu.

Mahkeme başkanı, dünkü duruşmada sanıklardan Doğukan Çep'in tuvalet ihtiyacı için salondan çıkarıldığı sırada müştekilerin bulunduğu tarafta oturan izleyicilere dönerek tehdit anlamına gelecek şekilde başını salladığının üye hakim tarafından görüldüğünü ve kendisine durumun aktarıldığını bildirerek, Çep'i uyardı.

Mahkeme başkanının, "Doğukan anladın mı?" diye sorduğu Çep, konuşmak için söz istedi ancak buna izin verilmedi.

AYŞE ATEŞ KONUŞTU

Davada Ayşe Ateş ilk kez konuşuyor. Ayşe Ateş'in konuşması şöyle:

“Bugüne kadar anlattığınız yalanları dinledik şimdi de mahkeme heyeti bir insan nasıl katledildi onu dinleyin. Günlerce sanıklar hadsiz savunmalar yaptı. Sinan’ı kimin vurduğunu kimin vurdurduğunu çok iyi bildikleri halde Sinan’ı koruyan insanı öldürdüğünü söylediler. Eray Özyağcı Sinan’a ateş ediyor. Bilinci kapalı yere düşüyor. Ayaklarına sıksalar böyle olmaz. 3 gündür burada tiyatro oynuyorsunuz. Siz kimsiniz(sanıklar seslendi). Eray Özyağcı Doğukan Çep kiralık katillerdir. Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürtmek için katil arıyorlarmış kapı kapı geziyorlarmış dedi Sinan bana. Benim eşim de Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı Ülkü ocakları başkanının haberi olmadan tuvalete bile gitmezler. Bu işi tetikleyen Mersin olayıdır. Tehditler daha da arttı. Çağrı Ünel ile konuştu. Çağrı sen benim kardeşimsin merak etme dedi. Sonra öldürülen çocuğun sorumlusu Ahmet Yiğit Yıldırım ve dahli olan kişilerdir. Sinan’a ikimiz de memuruz bırak bu işleri dedim “devletim beni korur” dedi. Cumhurbaşkanı bana sen merak etme her şey açığa çıkacak dedi. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var. Sinan’a Ahmet Yiğit Yıldırım talimatlarıyla hakaretler devam etti. Sinan zamanında birilerini dövdürdü. Ben sana bunlar yakışmıyor dedim. Sinan bana “Ayşe ben MHP’den gelen talimatları yerine getirtiyorum eğer yapmazsam bana da ceza keserler” dedi. Sonra Sinan apar topar Ülkü ocakları başkanlığından alındı. Belki istenilenleri yerine getirmedi. ”

İLK KEZ İSİM VERDİ

“Son sözlerimi söyleyeceğim bunlar yapacaklarından geri kalamayacaklar bildiklerim benimle birlikte mezara gitmesin. Sinan tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın beni öldürmek için talimat verdi” dedi.

Buradaki bazı şahıslar gözaltına defalarca alındılar bırakılınca delil kararttılar. Asıl failler dışarıda. Dışarıda olmasa devlet bana koruma verir miydi? Bu mahkemeden ne sonuç çıkar bilmiyorum ama bu söylediklerim zapta geçsin. Burası muz cumhuriyeti değil. Bu ifadelerimin dosyaya eklenmesini istiyorum. Eksik ifadelerin dosyaya eklenip iddianamenin yeniden yazıl asını istiyorum. Bu ülkede adalet istiyorum”

DURUŞMA ÖNCESİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ayşe Ateş, bu sabah duruşma öncesi yaptığı açıklamada, ” Mahkeme heyetinin mükellefiyeti buradakileri dinlemektir. Beyanlardan yola çıkarak kovuşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğidir. Gidişat hiç öyle değil. Kovuşturma genişlemesin diye irade gösteriliyor” dedi.

Ateş’in yaptığı şöyleydi:

“Duruşma salonunda yaşananları sessizce izliyorum. Avukatımız dışarı atılıyor. Mahkeme heyetinin mükellefiyeti buradakileri dinlemektir. Beyanlardan yola çıkarak kovuşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğidir. Gidişat hiç öyle değil. Kovuşturma genişlemesin diye irade gösteriliyor. Ne sorsak soruşturmayla ilgisi yok deniyor. Nasıl yok? İfadem orada açın bakın isim isim anlattım. tutuklanan şahıs 1 saat boyunca hayat hikayesini anlattı. Biri mermi dedi, öbürü alttan girdi üstten çıktı dedi. Diğeri unuttum şifremi unuttum dedi. Diğeri şifremi vermek istemiyorum dedi. Daha önceki savcılar hedef tahtasına konuldu. Mahkeme heyetini etki altına almak için yoğun bir çaba sarf edildi. Sabırla dinledik sayın başkan da büyük bir suhuletle dinledi. Mevcut savcı hakkında sosyal medyada bu nasıl iddianame bu savcı ne yapmak isteniyor diye yazılmaya başlandı. İddianame ilk ortaya çıktığında bize seslenerek alın size iddianame diye paylaşımlar yaptı. Sonuncu da Raporlar ortada olmasına rağmen ‘Ben öldürmedim. Yanındaki Selman öldürdü dedi. Sayın başkan da bunu dinledi. Hatta dosyadaki hiç bir belgeyle uyuşmayan katil beyanlarını kanun kabul edilip televizyonda aklama mahkemeleri kuranlar oldu. Görüntüleri izlediğinizde Sinan’ın kimi öldürdüğü ortada. Kayıtta kiralık katil arabanın arkasından çıkıp Sinan’ın üst kısmına ateş ediyor. Sinan ne ayağından vurulan bir insanın tepkisini veriyor ne de başka bir reflekste bulunuyor. Sadece bilinci kapanıp yere düşüyor hareketsiz kalıyor. Yere düşen bir insan eğer ayağından vurulduysa hareket etmez mi? Saçma sapan zırvaları bize 3 gündür dinletiyorlar. Kiralık katil Eray Selman’ı da vuruyor. Kaçarken eli silahına gidiyor. Silah elinde değil elini Silahına atıyor. Katil tekrar Sinan’a ateş ediyor. İlk ifadesinde de belirttiği gibi etkisiz hale getirip kaçıyor.”

“BİLDİKLERİMİ HERKES BİLSİN”

“Aziz milletim bugün duruşmada vereceğim ifadede katillerden kahraman karton çıkartma hikayeleri değil. Sinan hayattayken yaşadıklarımızı anlatacağım. Hiç bir ismi pas geçmeden. Tıpkı ilk günkü ifademde yaptığım gibi. O günden sonra yakın arkadaşlarım bana ‘bu isimleri söyleme seni de yaşatmazlar. Sinan’ın söylediği alt kademedeki isimleri ver, diğerlerini devlet ortaya çıkartır” ölmekten çocuklarımı annesiz bırakmaktan korktum. Burada karanlığı gördükten sonra yargıda emniyette medyada bu kadar güce sahip bu karanlığın konuşsam da konuşmasam da beni öldüreceğine ikna oldum. Bildiklerimi herkes her şeyi bilsin istiyorum. Sinan Ateş’e MHP ve Ülkü Ocakları tarafından yapılan tehditler ortada dururken arkadaşları saldırılara maruz kalmışken ben kocamın katilini nerede arasaydım?”