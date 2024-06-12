Ayşe Ateş'i tehdit edenler hakkında Adalet Bakanı konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında konuştu.

Önce Ayşe Ateş’in tehdit edilmesiyle ilgili soruları cevaplayan Tunç şunları dedi:

O konuda eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili merciler aktarın yargıya intikal ettirin dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten o iddiaları araştırır. Herhangi bir tehdit hakaret söz konusu ise gerekli işlem gerçekleşir.

ERDOĞAN- ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Tunç Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi, hiçbir şeyin karanlık kalmayacağını söyledi. Dosya zaten tüm kamuoyunun gündemde. Süreç devam ediyor. Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var. Duruşma 1 Temmuz'da... Bağımsız ve yargısız yargımız kararını verecektir.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA CİNAYETİM KONUŞULUYOR"

Ankara’da 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş kendisini de öldüreceklerini söylemişti.

Ateş, ”Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Beni de öldürecekler" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu’na da dava açılması gerektiğini belirterek “Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar.” Şeklinde konuşmuştu.