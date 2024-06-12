Ayşe Ateş'i tehdit edenler hakkında Adalet Bakanı konuştu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş'i tehdit edenler hakkında Adalet Bakanı konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşe Ateş'in tehdit edilmesiyle ilgili savcıların gerekeni yapacağını söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında konuştu.

Önce Ayşe Ateş’in tehdit edilmesiyle ilgili soruları cevaplayan Tunç şunları dedi:

O konuda eğer varsa bir şikayetiniz bunu ilgili merciler aktarın yargıya intikal ettirin dedik. Cumhuriyet savcılarımız zaten o iddiaları araştırır. Herhangi bir tehdit hakaret söz konusu ise gerekli işlem gerçekleşir.

ERDOĞAN- ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Tunç Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

O görüşmede ben de bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi, hiçbir şeyin karanlık kalmayacağını söyledi. Dosya zaten tüm kamuoyunun gündemde. Süreç devam ediyor. Sinan Ateş davasında 22 tutuklu var. Duruşma 1 Temmuz'da... Bağımsız ve yargısız yargımız kararını verecektir.

klssk.jpg

"KAPALI KAPILAR ARDINDA CİNAYETİM KONUŞULUYOR"

Ankara’da 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş kendisini de öldüreceklerini söylemişti.

Ateş, ”Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Beni de öldürecekler haberiniz olsun. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Beni de öldürecekler" diyerek çağrıda bulunmuştu.

Ateş, Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu’na da dava açılması gerektiğini belirterek “Hem Sinan hem de benim hakkımızda bilgi toplayan, kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok. Elini kolunu sallayarak dolaşıyorlar.” Şeklinde konuşmuştu.

İlgili Haberler
Flaş Flaş… Ayşe Ateş Erdoğan’ın verdiği Sinan Ateş talimatını açıkladı
Erdoğan ile görüşen Ayşe Ateş'ten ilk açıklama: Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Son Haberler
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor Ekonomi
Kredi kartı ile alışverişlerde bir kural kalkıyor
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı Gündem
Metruk binada çıkan yangın paniğe yol açtı
Türkiye'nin başı kel mi Spor
Türkiye'nin başı kel mi
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı Magazin
Zeynep Bastık ve arkadaşlarından büyüleyen sokak dansı
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın Gündem
13 yaşındaki kız annesini rehin aldı. Nefes kesen baskın
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’ Gündem
MHP Abdülkadir Selvi’ye savaş açtı. ‘Patlamaya hazır bir canlı bomba gibi’
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Yerel Haberler
Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı