Ayşe Barım davasında flaş karar: 6 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı! Aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel de var

Gezi Parkı olaylarının yönlendiricisi olduğu gerekçesiyle yargılanan ünlü menajer Ayşe Barım bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı.
DURUŞMA 1 EKİM’E ERTELENDİ
Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Ekim tarihine erteledi.
Duruşmada oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Adak, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ile gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak dinlenmek üzere zorla getirilmesine karar verildi.