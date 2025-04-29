Ayşe Barım hakkında flaş gelişme!

Düzenleme: Kaynak: AA
Ayşe Barım hakkında flaş gelişme!

Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Gezi Parkı soruşturmasında Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, tutuklu Barım'ın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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