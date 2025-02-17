Ayşe Barım hakkında flaş gelişme! Önce tahliye edildi sonra...

Gezi eylemlerini yönlendirme suçlamasıyla tutuklanan Ayşe Barım hakkında bugün tahliye kararı verildi. Barım, cezaevinden çıkmadan Başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine yeniden tutuklama kararı çıktı.

Gazeteci Ceylan Sever tutuklama kararını şu şekilde duyurdu:

"Dizi- Film sektöründe tekelleşme iddiaları ile gündeme gelen ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'planlayıcı' olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ayşe Barım'ın avukatı Sulh Ceza Hakimliği’nin tutukluluk kararını üst mahkeme olan Asliye Ceza’ya taşıyarak itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi itirazı yerinde buldu, Barım’ın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara jet hızıyla itiraz etti. Bu kez dosya Asliye Ceza’nın üstü olan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gitti. Ağır Ceza da savcılığı haklı buldu, Barım’ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi. Ayşe Barım cezaevinden çıkamadan yeniden tutuklanmış oldu."