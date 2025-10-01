Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı

Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında olduğu gerekçesiyle yargılanan menajer Ayşe Barım için mahkemeden karar çıktı. 248 gündür tutuklu olan Barım için tahliye kararı verildi.

Menajer Ayşe Barım, ajansına kayıtlı oyuncuları Gezi Parkı’na yönlendirerek “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 22 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada aralarında Nejat İşler, Zafer Algöz ve Ceyda Düvenci’nin de olduğu ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi. Düvenci’nin ifadesinde kendisini Gezi Parkı eylemlerine Ayşe Barım’ın değil Yavuz Bingöl’ün davet ettiğini söylemesi dikkat çekti.

Öte yandan Barım’ı ihbar eden Sedat Gül, “Ben sosyal medyada çok gördüğüm için bir vatandaş olarak görüşümü yazdım” dedi.

Hakimin “Ayşe Barım’ı tanıyor musun?” sorusuna tanık Sedat Gül, “Sosyal medyadan tanıyorum” yanıtını verdi.

Tanık ifadelerinin ardından savcılık Barım’ın tutukluluğunun devamı talep etse de mahkeme Barım’ın adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Barım, Silivri’de 248 gündür tutukluydu. Hakkında ev hapsi kararı verilen Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

