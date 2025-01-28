Ayşe Barım olayı derinleşiyor! Evinde ve iş yerinde bakın neler çıktı

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Ayşe Barım olayı derinleşiyor! Evinde ve iş yerinde bakın neler çıktı

Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü menajer Ayşe Barım, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Barım'ın evinde ve iş yerinde yapılan aramada bakın neler çıktı.

Oyunculuk sektöründe tekelleşme suçlamasıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Gözaltında bulunan Barım'ın İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

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Sağlık kontrolünden geçirilen Barım, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcıya ifade veren Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme suçundan" Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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ARAMA YAPILDI

Ayşe Barım gözaltına alındıktan sonra evinde ve işyerinde yapılan aramada #occupygezi- solidariedade com o poyo turko (Gezi işgali-Türk halkıyla dayanışma) yazılı döküman ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan'ın "tanık" sıfatıyla ifade verdi.

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