Ayşe Barım soruşturması derinleşiyor! Gizli yazışmalar deşifre oldu

Günlerdir manşetlerden düşmeyen oyunculuk sektöründeki tekelleşme iddialarıyla hakkında soruşturması devam eden Ayşe Barım ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

YAPIM FİRMASINI BOYKOT ETTİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre, aralarında 21 şirket ve kişilerin yer aldığı soruşturmada Ayşe Barım'ın ajansının da olduğu menajerlerin, WhatsApp ve mail grubunda şirketlerinin yüzde 20'lik komisyon oranlarını kabul etmeyen özel bir yapım firmasını boykot ettikleri ortaya çıktı.

YAPIMCILARA GÖZDAĞI VERMİŞLER

Ayşe Barım'ın da olduğu WhatsApp ve mail gruplarında yapımcılara yüksek komisyon oranlarını kabul ettirebilmek için gözdağı verdikleri belirlenirken menajerlerin "O yapım şirketine artık oyuncu vermeyelim. Oyuncular sete çıkmıyor" diyerek ödemeyi düzene soktukları tespit edildi.

BOYKOT EDEREK ÖDEMELERİ ALMIŞLAR

Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve şahıslar hakkında hazırlamış olduğu raporda; yapım şirketini net şekilde boykot ettikleri tespit edildi.

Raporda; KASTDER ile kast ajansları ve menajerler uygulayacakları komisyon oranlarını, satış koşullarını birlikte belirlemek için sektörde faaliyet gösteren yapım şirketine yönelik eylem yaparak yapımcı şirketle çalışmamak konusunda ortak bir tavır ortaya koydukları ifade edildi.

Menajerlerin birbirlerine attıkları maillerde söz konusu yapım şirketine uygulanacak yaptırımda yapım şirketine artık oyuncu vermeyeceklerini bildiren bir yazıya imza attıkları, bu yazıyı yapımcıya ve kanallara gönderdikleri belirlendi. Sabah'ın haberine göre menajer Yaprak Bayraktar tarafından atılan bir mailde "Merhaba arkadaşlar. Yapımla ilgili herkesin dediğine katılıyorum. Oyuncuların sete çıkmıyoruz diyerek bir süre ödemeyi düzene soktular. Ama şimdi yine aynı problem devam ediyor. Ne yapılması gerekiyorsa biz altına imzamızı atarız" dediği belirtildi.

REKABET İHLALİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Rekabet Kurulu’nun hazırladığı raporda menajerlik şirketlerinin yapım şirketine yönelik uyguladığı yaptırım nedeniyle 4054 sayılı rekabetin korunması kanununun 4'üncü maddesine göre "Hukuka aykırı ve yasak" olarak nitelendirildi. Uzmanlar tarafından bu husus açık bir şekilde "rekabet ihlali" durumlarına örnek olarak görüldü.