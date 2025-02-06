Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Geçtiğimiz günlerde 'Gezi' eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın kardeş ve arkadaşının delilleri kararma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Türkiye’nin en önemli oyuncu menajeri olarak gösterilen ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım 2013 yılının yaz aylarında baş gösteren Gezi Parkı olaylarının örgütleyicilerinden biri olmakla suçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım tutuklandı.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Basına yansıyan son dakika haberine göre soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltıların ise delillerin karartılması iddiasıyla yapıldığı öğrenildi.

Son Haberler
Zimbabwe Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
Zimbabwe Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erkmen'den işçi alımındaki torpil iddialarına tepki
İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Erkmen'den işçi alımındaki torpil iddialarına tepki
Ümit Özdağ'ın annesi oğlunu yalnız bırakmıyor! Ziyaret günü ve saati belli oldu
Ümit Özdağ'ın annesi oğlunu yalnız bırakmıyor! Ziyaret günü ve saati belli oldu
Zonguldak'ta kar 66 köy yolunu ulaşıma kapadı
Zonguldak'ta kar 66 köy yolunu ulaşıma kapadı
Kanada borsasında yüzler gülüyor
Kanada borsasında yüzler gülüyor