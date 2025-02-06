Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

Türkiye’nin en önemli oyuncu menajeri olarak gösterilen ID Danışmanlık adlı şirketin sahibi Ayşe Barım 2013 yılının yaz aylarında baş gösteren Gezi Parkı olaylarının örgütleyicilerinden biri olmakla suçlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ayşe Barım tutuklandı.

AYŞE BARIM SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Basına yansıyan son dakika haberine göre soruşturma kapsamında gözaltılar devam ediyor. ID İletişim Danışmanlık şirketinin sahibi Ayşe Barım'ın kardeşi ve arkadaşının da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gözaltıların ise delillerin karartılması iddiasıyla yapıldığı öğrenildi.