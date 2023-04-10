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Do�u Demirkol sevgilisine iltifat ya�d�rd�! "Ay�e K�rca bize miras"

Yakla��k bir ay �nce yeni bir a�ka yelken a�an Do�u Demirkol ile Ay�e K�rca, Bebek'te objektiflere yans�d�. Demirkol, bas�n mensuplar�n�n �zel hayat�yla ilgili sorular�na, "Ay�e Han�m, de�erli bir insan. Levent K�rca'm�z�n bize miras�. Her �ey yolunda" diye cevap verdi.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 10:19
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"Ay�e K�rca bize miras" Do�u Demirkol sevgilisine iltifat ya�d�rd�

Do�u Demirkol sevgilisine iltifat ya�d�rd�! ''Ay�e K�rca bize miras''
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Habert�rk'ten Volkan �zdemir'in haberine g�re; Merhum Levent K�rca'n�n Oya Ba�ar ile birlikteli�inden d�nyaya gelen k�z� Ay�e K�rca'yla birliktelik ya�ayan Do�u Demirkol, Bebek'te g�r�nt�lendi. 

Y�r�y�� yaparken gazetecileri g�ren ikili, a�k sorular�n� "Acelemiz var. Ay�e Han�m, de�erli bir insan. Levent K�rca'm�z�n bize miras�. Her �ey yolunda. G�zel, �ok tatl�" �eklinde cevaplad�. 

Yeni bir proje haz�rl���nda olan Do�u Demirkol, muhabirlerin konuyla alakal� sorular�na, "Haz�rl���m�z devam ediyor. Harika bir proje geliyor. Bekleyenleri �zmeyece�im" �eklinde yan�t verdi.

A��klar, daha sonra h�zl�ca oradan ayr�ld�.

A�KLARI RESTORANDA ORTAYA �IKTI

Do�u Demirkol ile Levent K�rca-Oya Ba�ar'�n k�z� olan Ay�e K�rca'n�n ya�ad��� a�k, ge�ti�imiz g�nlerde Beylerbeyi'nde yemek yemeye gittikleri restoran�n payla�t��� foto�rafla ortaya ��km��t�. Demirkol ile K�rca'n�n 6 ayd�r birlikte olduklar� ��renilmi�ti.

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