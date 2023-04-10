Ayşe adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ayşe isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ayşe ne demek? Ayşe isminin anlamı nedir?

AYŞE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ayşe ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Rahat ve huzur içinde yaşayan.

AYŞE İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Ayşe ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ayşe ismini koymak caizdir.

AYŞE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Ayşe ismine sahip olanlar, özgürlüğüne düşkün olurlar. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir.

Ayşe isimli kişiler zeki, analitik ve hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur.

Ayşe isimliler değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.