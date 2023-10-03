Ayşenur Arslan özür diledi

Ankara’daki terör saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler söyleyen Ayşenur Arslan özür diledi, Arslan, adının terör ve teröristlerle anıldığı için üzgün olduğunu söyledi.

Ayşenur Arslan özür diledi

Ankara’daki bombalı terör saldırına ilişkin sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve Halk TV’nin programını kaldırdığı gazeteci Ayşenur Arslan, “Yanlış anlaşıldığım için üzgünüm. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım” dedi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki “Yeni Bir Sabah” programında Ayşenur Arslan’ın konuya ilişkin kendilerine gönderdiği mesajı paylaştı.

Küçükkaya’nın aktardığına göre Ayşenur Arslan, şunları kaydetti:

“Çok üzgünüm yanlış anlaşıldım, yanlış anlaşıldığım için üzgünüm, teröre sonuna kadar yanlış olduğumu, meslek hayatım boyunca hep terörün hep karşısında olduğum bilinir. Adımın terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum ve bu nedenle çok üzgünüm. Terör eylemiyle ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret benim yaptığım. Beni tanıyan hiç kimse benim teröre ve teröristlere destek olmayacağımı bilir. Beni tanıyan ve birlikte çalıştığım bütün gazeteciler meslek hayatım boyunca terörün karşısında bir adım geri atmadığımın tanığıdır.”

NE OLMUŞTU?

Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Ankara’da gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili skandal sözler söylemişti. Arslan, "Belki kendisini patlattı denilen kişi, terörist üzerinde ya da arabada uzaktan kumandalı patlayıcı olduğunu bilmiyordu. Çünkü o kadar manasız ki gelip hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız her şeye aykırı durup dururken kendini patlatmış. Ama esas olarak bu benim aklıma takılan şeylerden biri iddia edemem elbette. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek neden o kadar kolaydır ki kilidiyle açacaksınız düz kontak çalıştıracaksınız bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken neden Kayseri'de birini öldürerek ben geliyorum bombalar sırtımızda tabanca belimizde mi, nedir yani?" şeklinde konuşmuştu.

RTÜK, sosyal medyada yükselen tepkiler sonrası soruşturma başlatırken, Halk TV ise programın yayından kaldırıldığını açıklamıştı.

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