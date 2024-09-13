Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Bakü'den İstanbul'a uğurlandı

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul'a uğurlandı.



Batı Şeria'daki barışçıl gösteri sırasında İsrail askerleri tarafından kasıtlı biçimde hedef alınarak öldürülen Türk vatandaşı Eygi'nin cenazesi Tel Aviv'den Bakü'ye getirilmişti. Eygi'nin naaşını Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları teslim almıştı.



Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edildi ve İstanbul’a uğurlandı.



NE OLMUŞTU

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmıştı. Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurulmuştu. Ağır yaralanan Eygi, Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılmış, 6 Eylül'de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin öldürülmesini lanetleyerek İsrail'in işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceklerinin altını çizmişti.