Ayvacık açıklarında 165 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda lastik botlar içindeki 136 kaçak göçmen kurtarıldı. 29 kaçak göçmen ise yakalandı.

Ayvacık açıklarında 165 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki 136 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, sahil güvenlik ekiplerince Ayvacık açıklarında hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde ise 29 kaçak göçmen de yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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