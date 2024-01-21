Ayvacık açıklarında 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık açıklarında, motor arızası sebebiyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik botun içinde bulunan 28 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizde lastik bir botun içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu ihbarı gelmesiyle, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motorunu arızalandığı için sürüklendiği ve yardım istediği anlaşıldı ve Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ tarafından 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.