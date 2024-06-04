Ayvacık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ayvacık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale Ayvacık açıklarında ekiplerin müdahalesi ile birlikte 29 kaçak göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Olay, Ayvacık açıklarında bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na gelen ihbar üzerine gerçekleşti. Hemen bölgeye "TCSG-8" ve "KB-4319" ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen bottaki 8'i çocuk 29 Afgan uyruklu göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, ilk müdahalenin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yetkililer, göçmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve gerekli işlemlerin ardından ülkelerine geri gönderileceklerini bildirdi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde 29 can kurtarıldı.

Yetkililer, göçmenlerin insan kaçakçılığı şebekelerinin eline düşmemesi için yasal yollardan seyahat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

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