Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ayvacık açıklarında 30 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-907’ tarafından lastik bot içinde 28’i Yemen, 2’si Sudan uyruklu olmak üzere 30 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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