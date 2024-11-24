Ayvacık açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayvacık açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 25'i çocuk toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 25'i çocuk toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 25'i çocuk toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

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