Ayvacık’ta 63 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Ayvacık’ta 63 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’de bir kamyonetin içinde 63 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Ayvacık ilçesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 63 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Kaçak göçmenlere yönelik tedbirler kapsamında, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayvacık’ın Sapanca ve Tuzla köylerinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir minibüs ve bir kamyonetin içinden 13’ü erkek, 13’ü kadın ve 37’si çocuk olmak üzere, toplamda 63 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların Afganistanlı oldukları tespit edildi. Ayrıca organizatör, Ş.D. ve S.G. de, yapılan operasyonda yakalandı. Söz konusu, araçlara ise el konuldu. Gözaltına alınan organizatörlerin işlemleri sürüyor.

Yakalanan 63 kaçak göçmen, jandarmanın yürüttüğü işlemlerin ardından Ayvacık’ta bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

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