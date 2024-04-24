Ayvacık'ta kaçak göçmenler yakalandı

Çanakkale Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı personelleri, Ayvacık ilçesinin açıklarında kaçak göçmenler olduğu ihbarı sonrasında harekete geçti. Bir grup kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor sorunu nedeniyle akıntıya kapıldığı ve yardım isteğinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından lastik bot içerisindeki 6’sı çocuk, 29 kaçak göçmeni denizin ortasından kurtardı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.