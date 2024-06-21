Ayvacık'ta orman yangını: 1 köy boşaltıldı

Kaynak: İHA
Ayvacık'ta orman yangını: 1 köy boşaltıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangına ekipler müdahale etmeye başladı. Yangına yakın bölgede bulunan Çamköy köyü de tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ayvacık ilçesine bağlı Çamköy köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangına yakın bölgede bulunan Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

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Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ayvacık ilçesi Çamköy köyü civarında devam eden orman yangınına ekipleirn havadan ve karadan müdahale ettiğini, devam eden orman yangını söndürme çalışmalarının Vali İlhami Aktaş tarafından yerinde koordine edildiğini, Çamköy köyü tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.

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