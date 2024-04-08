Ayvacık’ta panelvan araç devrildi: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Ayvacık’ta panelvan araç devrildi: 2 yaralı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde panelvan aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çanakkale istikametinden Balıkesir’in Edremit istikameti Ayvacık Baraj mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Edremit istikametine gitmekte olan Muhammet Furkan Aytaç’ın kullandığı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü Muhammet Furkan Aytaç ve araç içerisinde bulunan Muhammet Faruk Aykut yaralandı.

Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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