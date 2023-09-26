Ayvalık açıklarında 180 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 lastik bot içerisindeki toplam 120 kaçak göçmen kurtarıldı.

İkinci olayda ise Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 60 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan kaçak göçmenler Ayvalık’ta karaya çıkartılarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildiler.