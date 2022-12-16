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Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 23:25
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Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
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(AA) -  Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik "KB-4510" botuyla Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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