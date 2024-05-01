Fenerbahçe'nin rakibinin nefesini nasıl kestiğini açıkladı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi 3. karşılaşmasında Fransa’da 1-1’i yakalayarak saha avantajını aldığı Fransız ekibi Monaco’yu ağırladı. Günler öncesinden tüm biletlerin satıldığı Ülker Arena, tıklım tıklım doluydu. Sarı lacivertli taraftarlar maç başlamadan yaptıkları koreografiyle, rakiplerine karşı ne kadar net bir duruşa sahip olduklarını gösterdiler.

İlk çeyrekte Tyler Dorsey, serinin başlangıcından kalan yerden skorerliğini emanet alıp yola devam etti. Deneyimli yıldız ilk çeyreği 8 sayıyla tamamladı. Kanarya’nın Balkanlı yıldızları Guduric ve Biberovic de dışarıdan boş bulduklarında rakibi pek affetmedi.

DONATAS DURDURULDU AMA JAMES HIZLIYDI

Monaco cephesinde Donatas Motiejunas’ın durdurulması gerektiği gerçeği çok netti. Toplamda 4 sayı bulan Motiejunas, ilk çeyrekte Sertaç ve Papagiannis’le eşleşmeler yaşadığında sert savunmaya denk geldi.

Üçüncü karşılaşma öncesi hem dikkat çekici hem de iddialı açıklamalarda bulunan Mike James, 7 sayıyla yolu ilerledi ve birinci çeyrekte Monaco 21-19’la üstünlük kurdu.

FENERBAHÇE DIŞARIDAN YÜZDE 50’Yİ BULDU

Rakibin ikinci periyot başındaki top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Wilbekin’in de dümene geçmeye başlamasıyla ilk 4 dakikayı 29-23 önde geçti. Bu çeyrekte Fransız ekibi sarsıntılı bir yol çiziyordu, çünkü Fenerbahçe savunmada iyice işi sıkıya almaya başladı.

Yüzde 50 isabet oranıyla üçlük atan (10’da 5) sarı lacivertliler, ribauntlar konusunda Monaco’ya karşı keskin bir üstünlük kuramadı. Maç başından ikinci çeyrek ortasına dek Monaco 13, temsilcimiz 11 ribaunt alabilmişti. İki takım da çok ‘rahat’ sayılar bulabilecek kadar hücuma konsantreydi.

JASIKEVICIUS HAVLUSUNU ALDI!

Maçların içine ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak play-off ile çok daha fazla girmeye başlayan koç Sarunas Jasikevicius; devre arasına gidilirken havlusunu aldı, akan terlerini silmeye başladı…

Pota altından Fenerbahçe’yi -Motley’nin yokluğunda- zayıf karnından vurmaya çabalayan Monaco, rakibinin yıldızlarına çok sayıda faul aldırıp bolca çizgiye gitti. Dyshawn Pierre ile Papagiannis’in skorer gücünden faydalanan Kanarya, ikinci çeyrekte tam 28 sayı üretti. Temsilcimiz soyunma odasına 47-40 galip girmeyi bildi.

MONACO ÜMİTLENDİ AMA…

Karşılaşmanın ikinci düzlüğüne geçilirken; iki takımdan da 9’ar oyuncu sayı bulmuştu. Yani iki ekip de kolektif oyunu gayet iyi oynuyordu ve çok çeşitli sayı bulma stillerine sahipti. Gerek boyalı alan gerekse dış şutları kullanan Fenerbahçe ile Monaco’da çift hanelere çıkan oyuncu yoktu.

Monaco çok hızlı bir şekilde üçüncü 10 dakikaya giriş yapsa da nefesi kesildi. Ev sahibi takım, Calathes’in de hamleleriyle bitime 4 dakika kala skoru 57-51 yaparak üstünlük kurdu. Son çeyreğe adım atmadan önce bitime 50 saniye kala Fenerbahçe skoru 67-56’ya getirdi. Taraftarlar da iyice maçın içine girdi.

RAKİBİN GARDI İYİCE DÜŞTÜ MÜ?

Karşılaşmanın son düzlüğünde Monaco’nun gardı tamamen düşmüş gibiydi. Kanarya rakibiyle Fransa’da yaptığı maçlarda sıkışıklıklar yaşamış, uzunca süreler geriden gelmiş ve son anlarda elinden geleni ortaya koymuştu.

Hatta Jasikevicius, özellikle ilk randevuda şapkadan tavşan çıkarmış, işi uzatmaya taşıyıp 95-91’le gülmüştü takımıyla birlikte… Wilbekin son periyotta tamamen kontrolü ele aldığı bazı zamanlar yaşadı. Toplamda 3 dakika geride kalırken, Fenerbahçe 75-64’le farkı 11’e kadar götürdü.

TARIK VE HAYES CEZALARI KESTİ…

Ancak Monaco o kadar tehlikeli bir geri dönüşe girdi ki; son çeyreğin serisini 13-6 yaptı. Farkı bir anda 4 sayıya kadar indiren Fransızlar, Alpha Diallo ile Blossomgame’nin formundan faydalandı.

Maçtaki durumu Tarık Biberovic’in dış atış isabetiyle dengeleyen Fenerbahçe, Nigel-Hayes’in de üçlük isabeti bulmasıyla 4 dakika kala 83-74’ü yakaladı.

Fenerbahçe’den Wilbekin ile Monaco’dan Loyd ve Diallo inanılmaz bir çarpışma yaşadı. Bir süre sıkıntı yaşayan oyuncular; daha sonra kendilerine geldiler.

TAMAMEN TESLİM OLDULAR…

Kanarya 2 dakikalık sürece 85-78’lik üstünlükle, “Merhaba” dedi. Farkı eritmek isteyen Monaco hızla faul haklarını doldurma peşine düştü. Monaco artık buradan karşılaşmayı çeviremeyeceğini iyice idrak etti, Kanarya 89-78’le güle oynaya zafere uzandı, seriyi 2-1 yaparak cuma günü turlama yolunda çok büyük bir adım attı.