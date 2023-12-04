Ayvalık açıklarında 81 kaçak göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvacık ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen ve botları batmak üzere olan 81 kaçak göçmen iki ayrı operasyonla kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Ayvalık açıklarında 81 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aynı günde gerçekleştirdikleri ilk operasyonda; Ayvalık açıklarında lastik botla bir grup göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçen ekipler, 36 kaçak göçmeni Ege Denizi üzerinden sürüklenirken bulup kurtardı.

Ayvalık’ta Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı ikinci operasyonda ise; ilçenin 22 adasından biri olan Kamış Adası üzerinde bir grup kaçak göçmenin bilgisine ulaşılan ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki TCSG-905 ve KB-4305 botları ile Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından yapılan çalışmalarla ada üzerindeki 45 göçmen kurtarıldı.

Her iki operasyonda kurtarılan toplam 81 kaçak göçmen Cunda adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada yapılacak olan işlemlerin ardından kaçak göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniyor.

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