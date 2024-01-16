Ayvalık ve Dikili’yi sel yuttu. Okullar tatil edildi. Canlarını zor kurtardılar

Kaynak: İHA
Ayvalık ve Dikili’yi sel yuttu. Okullar tatil edildi. Canlarını zor kurtardılar
Balıkesir Ayvalık ve İzmir Dikili’de sağanak nedeniyle dereler taştı, ev ve dükkanları sel bastı.

İzmir Dikili’de günün ilk ışıklarıyla beraber sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle hayat felç oldu.

Ev ve işyerlerini su basarken yollar selle doldu. Bir akaryakıt istasyonunu da sel bastı. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Dikili’de yarım gün okullar tatil edildi. Vatandaşlar sel nedeniyle canlarını zor kurtardı.

Bir vatandaş ise “Eşimle beraber canımızı zor kurtardık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip de biriktirip paralarla aldığımız arabamız bu halde.” dedi.

Sadece Dikili’de değil Bornova, Buca, Bergama’da da sel etkili oldu.

AYVALIK’TA DA SEL MEYDANA GELDİ

Balıkesir Ayvalık’ta da sabah saatlerinde başlayan yağış sele döndü.

Yoğun yağış nedeniyle Nikita Deresi'nde taşkınlık oldu.

Ev ve iş yerlerini su basarken caddeler göle döndü. Su baskınlarında vatandaşlara yardıma giden bir itfaiye aracı yüksek su debisi nedeniyle sulara kapıldı

aw121171-01.jpg

aw121171-02.jpg

aw121171-03.jpg

aw121171-04.jpg

09.jpg

08.jpg

07.jpg

Son Haberler
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi Gündem
Düzce'de yolcu otobüslerine şok denetim. 28 bin 585 lira ceza kesildi
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı Yaşam
Asi Nehri'nde tarım arazileri sular altında kaldı
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı Gündem
Samsun'da çıkan yangında 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması Gündem
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Mavi’den halka arz kararı Ekonomi
Mavi’den halka arz kararı
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı Yaşam
3 zincir market artık hayati besini satacak! Resmi Gazete'de yayımlandı