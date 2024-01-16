Ayvalık ve Dikili’yi sel yuttu. Okullar tatil edildi. Canlarını zor kurtardılar

İzmir Dikili’de günün ilk ışıklarıyla beraber sağanak yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle hayat felç oldu.

Ev ve işyerlerini su basarken yollar selle doldu. Bir akaryakıt istasyonunu da sel bastı. Cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Dikili’de yarım gün okullar tatil edildi. Vatandaşlar sel nedeniyle canlarını zor kurtardı.

Bir vatandaş ise “Eşimle beraber canımızı zor kurtardık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip de biriktirip paralarla aldığımız arabamız bu halde.” dedi.

Sadece Dikili’de değil Bornova, Buca, Bergama’da da sel etkili oldu.

AYVALIK’TA DA SEL MEYDANA GELDİ

Balıkesir Ayvalık’ta da sabah saatlerinde başlayan yağış sele döndü.

Yoğun yağış nedeniyle Nikita Deresi'nde taşkınlık oldu.

Ev ve iş yerlerini su basarken caddeler göle döndü. Su baskınlarında vatandaşlara yardıma giden bir itfaiye aracı yüksek su debisi nedeniyle sulara kapıldı