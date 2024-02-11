Ayvalık'ta kaçak göçmen operasyonu

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Ayvalık’ta gerçekleşen ilk olayda, can sallarıyla bir grup düzensiz göçmenin Midilli Adası’na gitmek için Ege Denizi’nde ilerlediği bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı harekete geçti.

Bölgeye TCSG-907 ve KB-4510 isimli Sahil Güvenlik botları gönderildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 kaçak göçmen kurtarıldı.

Ayvalık’ta aynı gün gerçekleşen ikinci olayda ise bir lastik botla Midilli Adası’na doğru ilerleyen bir grup göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, görevlendirdiği KB-4510 isimli sahil güvenlik botuyla 53 kaçak göçmeni kıskıvrak yakalamayı başardı. Kurtarılan 49 kaçak göçmen ile yakalanan 53 kaçak göçmen Ayvalık’ın Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.

Toplam 102 kaçak göçmene burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Kaçak göçmenler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve 102 kaçak göçmenin Balıkesir İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.