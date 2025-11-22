Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel hedefleri doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerin yaşatılması; öğretmenler arasında kültürel birlikteliğin ve sosyal etkileşimin artırılması amacıyla Ayvalık

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Ayvalık Maarif Halk Dansları Topluluğu" projesi hayata geçirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye, ilçede görev yapan öğretmenler yoğun bir ilgi gösteriyor. Gönüllü katılım esasına göre oluşturulan topluluk, ilk eğitim çalışmalarına büyük bir enerji ve heyecanla başladı.

Topluluğun eğitimleri, alanında uzman halk oyunları eğitmenleri Şeref Sakarya ve Güliz Sakarya rehberliğinde gerçekleştiriliyor. Farklı okullardan katılan öğretmenler, hem geleneksel halk danslarını öğrenme hem de meslektaşlarıyla kültürel ve sosyal bir paylaşım ortamı oluşturma fırsatı buluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, öğretmenlerin gösterdiği yoğun katılımın mutluluk verici olduğunu belirterek: "Bu proje, kültürümüzü yaşatmanın yanı sıra öğretmenlerimizin bir araya gelerek güçlü bir birliktelik oluşturmasına katkı sağlıyor. Ayvalık’ta eğitim camiasının kültürel anlamda da örnek bir dayanışma sergilemesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında topluluğun, yıl boyunca düzenli bir şekilde çalışmalarına devam edeceği öğrenilirken, yıl içerisinde gerçekleştirilecek çeşitli sahne gösterilerine hazırlanan Ayvalık Maarif Halk Dansları Topluluğu’nun, yurtdışı festivallerde kültürel etkinliklere katılma planlamalarının da sürdüğü bildirildi.