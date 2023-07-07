Ayyıldız Tim’den bıkan Yunan İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kuracak

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; EYP tarafından yapılan duyuruya göre, SOC, eylül ayı içinde faaliyete geçecek ve devlet kurumlarının siber güvenliğini sağlamak için merkezi bir rol oynayacak.

SOC, en son teknolojilerle donatılacak ve ülkeye yönelik siber tehditleri ve ihlalleri izleyecek, belirleyecek ve bunlara karşı müdahale edecek.

SOC, siber güvenlik olaylarını izlemek, belirlemek, analiz etmek ve siber güvenlik durumunu iyileştirmek üzere çalışacak bilgi güvenliği ekiplerinin bulunduğu merkez olacak.

Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hacklemişti

Ayyıldız Tim adlı Türk hacker grubu, Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfasına siber saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bakanlığın web sayfası çökertildi ve Ayyıldız Tim'in hacklediğine dair mesajlar ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşının ses kaydı yayınlandı.

Bir süre önce de Yunanistan Çalışma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi Root Ayyıldız tarafından hacklenmişti. Bakanlığın internet sayfasının açılışında "Türk Root Ayyıldız tarafından hacklendi" ve "Oruç Reis'e yaptığınız her saldırı internet üzerinden yanıt alacaktır" mesajları görülmüştü.