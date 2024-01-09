Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş’in adı Adana Büyükşehir Belediye başkanlığı için geçiyor. Peki, Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş aday mı oldu?

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Ayyüce Türkeş, Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş çiftinin çocuğu olarak 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Yükseköğrenimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı.

2003 yılında Bilgi Üniversitesinden MBA derecesi, 2010 yılında Marmara Üniversitesinden bankacılık alanında doktora derecesi aldı. 2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenerek ABD'ye yerleşti; Selinay ve Alsu isminde iki çocuk sahibi oldu.

İş hayatını 2012-2023 yılları arasında New York'ta sürdürdü. 2023'te Türkiye'ye gelip Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti. 2023 yılında Türkiye'de siyasete atıldı.

Türkeş, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu.

28. dönem Adana İYİ Parti milletvekili olarak meclise girdi ve Milli Savunma Komisyonu'nda görev aldı.