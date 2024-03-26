Az daha Türkiye'ye transfer olacaktı. Brezilyalı golcü 2 yıl ceza aldı

Brezilyalı golcü futbolcu Gabriel Barbosa'nın adı her transfer döneminde Süper Lig kulüpleriyle anılıyordu.

Bazı kulüplerin transfer listesine giren Flamengolu futbolcunun futbol hayatı tehlikeye düştü.

Gabriel Barbosa'nın doping testinde usulsüzlük yaptığı ve bu nedenle ceza aldığı ortaya çıktı.

27 yaşındaki futbolcuya 2 yıl ceza verildi.

Gabriel Barbosa, kararın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir zaman herhangi bir testi engellemeye veya hile yapmaya çalışmadım ve yüksek mahkeme tarafından aklanacağıma inanıyorum. Futbolcu olarak kariyerimin başlangıcından bu yana her zaman oyunun kurallarına uydum ve hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Onlarca teste tabi tutuldum ve bunların hepsi negatif çıktı. Kararın sonucundan hayal kırıklığına uğradım, ancak spor yetkilileriyle işbirliği yapmaya devam edeceğim ve masumiyetimin yüksek mahkeme tarafından kanıtlanacağına ve yeniden tesis edileceğine güveneceğim."

Flamengo Kulübü de oyuncuya temyiz mahkemesinde yardımcı olacağını duyurdu.