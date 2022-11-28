28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   

Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 13 Ermeni askerin cansız bedenlerini Ermenistan’a teslim etti.  

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:45
Takip Et

Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   

Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
+
Aa
-

 Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12-13 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden 13 Ermeni askerin cansız bedenlerinde yapılan kontrollerin ardından darp izlerinin olmadığının tespit edildiği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin arabuluculuğuyla Ermenistan’a teslim edildiği bildirildi.

Komisyondan, Ermeni askerlerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edilmesi sürecinin devam edeceği belirtildi. 

Azerbaycan, daha önce 100’den fazla Ermeni askerin cesetlerinin karşı tarafa teslim edildiğini duyurmuştu. 

ÇATIŞMALARDA 79 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT OLMUŞTU 

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını ise 207 olarak duyurmuştu. 
                   

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
1
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
3
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
4
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
5
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
6
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Kafasına bayrak direği ile vurulan Altay kalecisinin durumu belli oldu
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Hasta taşıyan ambulansa traktör çarptı. 2 yaralı
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Rusya ve ABD’nin nükleer denetleme görüşmeleri ertelendi
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Azerbaycan, 13 Ermeni askerin cesetlerini iade etti   
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
﻿Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya 9 araç çarptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.