Azerbaycan bayraklı isyan ile gündem olmuşlardı: Yeni Kaledonya'da tarihi uzlaşma

Bir yılı aşkın süredir süren gerginlik, Fransa’nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya’da nihayet çözüme kavuşuyor. 12 Temmuz’da Bougival’de bir araya gelen bağımsızlık yanlıları ile karşıtları, Manuel Valls’ın da katıldığı toplantıda tarihi bir anlaşmaya imza attı. Valls, mutabakatı “cesaret ve sorumluluk tercihi” olarak nitelendirdi.

Metnin içeriği tam açıklanmasa da seçmen listesinin yeniden açılması planlanıyor. Anlaşmayla birlikte bölgenin yeni statüsü yıl sonuna dek Fransa Parlamentosu’nda tartışılacak ve ardından yerel referanduma sunulacak. Seçimlerin kasımdan sonraya erteleneceği duyuruldu.

Azerbaycan bayraklarının Yeni Kaledonya'da ne işi var?

Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet, sosyal medya hesabından imza anını paylaşarak süreci “tarihi” olarak tanımladı.

Bağımsızlık karşıtı kanatta yer alan milletvekili Nicolas Metzdorf, “Fransa içinde, Fransız kalan Kaledonyalılarla imzaladık” derken, Calédonie Ensemble lideri Philippe Gomes, “Bu anlaşma umutları yeniden canlandırdı” ifadesini kullandı.