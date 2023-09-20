Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’na hitabında, Azerbaycan’a desteğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

KAYNAK: DHA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajını yayımlayan Aliyev, “Aziz kardeşim. BM Genel Kurulu'ndaki hitabınızda Azerbaycan'a verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de kardeş Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır ve hak davamıza destek veriyor.

Azerbaycan ve Türkiye iyi günde de kederli anlarda da daima birliktedir. Uluslararası kuruluşlarda her zaman birbirimizin haklı tutumlarını savunuyoruz. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz stratejik müttefiklik seviyesine yükseldi.

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Siz de ben de Azerbaycan'ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev'in kardeşliğimizin sembolü olan 'tek millet, iki devlet' sözlerini daima hatırlayarak Azerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz” dedi.

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