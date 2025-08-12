Azerbaycan ekonomisinde sınırlı büyüme

Azerbaycan ekonomisi, 2025 yılının ilk yedi ayında sınırlı bir büyüme performansı sergiledi. Ocak-Temmuz döneminde gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,9'luk bir artışla ivme kaybetti. Bu büyüme, bir önceki altı aylık dönemdeki %1,5'lik büyümenin ve geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki %4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı. Büyümenin lokomotifi, beklendiği gibi ülkenin can damarı olan enerji sektörü oldu.

EKONOMİNİN KALBİ PETROL VE DOĞALGAZ SEKTÖRÜ OLDU

Veriler, Azerbaycan ekonomisinin iki ana sektörü arasındaki makasın açıldığını gözler önüne seriyor. Yılın ilk yedi ayında petrol ve doğalgaz sektörü %3,1'lik güçlü bir büyüme gösterirken, bu artışın aksine petrol dışı sektörde %3,3'lük bir daralma yaşandı. Bu durum, ülke ekonomisinin hala büyük ölçüde enerji kaynaklarına bağımlı olduğunu ve diğer sektörlerin beklenen performansı sergileyemediğini ortaya koydu. Petrol ve doğalgaz sektöründeki istikrarlı üretim ve küresel enerji fiyatlarının etkisi, ekonominin pozitif kalmasında kritik rol oynadı.

BÜYÜMEYE EN ÇOK KATKI SAĞLAYAN ALANLAR AÇIKLANDI

Azerbaycan'ın GSYİH büyümesine en fazla katkı sağlayan sektörler de belirlendi. Üretim tarafında sanayi, toplam büyümenin %35,0'ini karşılayarak listenin en başında yer aldı. Bu, ülkenin sanayi üretimini artırma çabalarının sonuç verdiğini gösteriyor. Sanayiyi takiben, ticaret ve taşıt onarımı %10,1, taşımacılık ve depolama %7,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık %6,3 ve inşaat %6,0'lık katkılarla büyümeyi destekleyen diğer önemli sektörler oldu. Bu veriler, Azerbaycan'ın ekonomisini çeşitlendirme hedeflerine ulaşmak için petrol dışı sektörlere de odaklanması gerektiğini bir kez daha gösteriyor.

GELECEK İÇİN EKONOMİK ÇEŞİTLENDİRME HEDEFLERİ ÖNEM KAZANIYOR

Analistler, petrol ve doğalgaz sektöründeki güçlü performansın ekonomiyi ayakta tutmasına rağmen, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için petrol dışı sektörlerin canlandırılması gerektiğini vurguluyor. Petrol dışı sektördeki daralma, ticaret, tarım ve inşaat gibi alanlarda daha fazla yatırım ve reform yapılmasına ihtiyaç duyulduğunun bir işareti olarak kabul ediliyor. Azerbaycan hükümetinin, ekonomiyi enerjiye olan bağımlılıktan kurtarma ve diğer sektörleri güçlendirme yönündeki stratejileri, önümüzdeki dönemde ekonomik gidişatı belirleyen en önemli faktörler arasında yer alacak. Ülke, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapıya kavuşmak için ekonomik çeşitlendirme hedeflerine daha sıkı sarılmak zorunda.