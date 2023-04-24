Azerbaycan Ermenistan gerilimine Rusya da dahil oldu

Moskova bugün yaptığı açıklamada, Bakü'nün önceki gün Erivan'ı tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesine bağlayan tek yol olan Laçin koridorunun girişine bir ilk kontrol noktası kurduğunu duyurmasının ardından, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yeni gerilimlerle ilgili " ciddi endişesini " dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Durumla ilgili ciddi endişelerimizi ifade ediyoruz. 2020'de Rusya'nın aracı olduğu mevcut anlaşmaya tarafları geri dönmeye çağırıyoruz " dedi.