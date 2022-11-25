Azerbaycan Ermenistan'la görüşmeleri iptal etti

Aliyev bugün yaptığı açıklamada, Macron'un Bakü'ye "saldırdığını" ve Azerbaycan hükümetini "aşağıladığını" kaydetti ve Fransa Cumhurbaşkanı'nın arabulucu olarak rol oynamaması gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Washington'da biraraya geldi.



İki eski Sovyet devleti Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar Eylül ayında Dağlık Karabağ anlaşmazlığı nedeniyle yeniden alevlenmişti.

Uluslararası arenada Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Dağlık Karabağ, büyük ölçüde Erivan'ın desteğiyle çoğunluğu etnik Ermeni nüfus tarafından kontrol ediliyor.

Her iki taraf da son çatışmaları tetikledikleri gerekçesiyle birbirini suçladı. Ermenistan, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırları içindeki yerleşim yerlerini ele geçirdiğini söyledi.

Eylül ayı sonunda Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaşmıştı. İki ülke geçen ay da Prag'da, sınırlarında sivil bir Avrupa Birliği misyonu oluşturulmasına izin verilmesi üzerinde anlaşmaya vardı.

Ancak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev bugün, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı, Fransa'nın arabulucu olması gerektiği ısrarıyla, görüşmelerin bir sonraki aşamasını sabote etmeye çalışmakla suçladı.

Aliyev, Bakü'de uluslararası temsilcilerin katıldığı bir konferansta yaptığı İngilizce konuşmada, "Macron Azerbaycan'a saldırdı ve bizi yapmadığımız bir şey için suçladı" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Azerbaycan karşıtı tavır" benimsediğini söyleyen Aliyev, Macron'un Bakü'yü "aşağıladığını" kaydetti.

Aliyev, "Şu açıktır ki bu şartlar altında, bu tavırla Fransa, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin bir parçası olamaz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Macron ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel'i içeren "Prag formatını" korumak istediğini belirtti.

Interfax haber ajansına göre bir dışişleri sözcüsü, Azerbaycan'ın, Erivan'ın barış görüşmelerini sekteye uğratmak istediği iddiasının "gerçeklikle hiçbir ilgisi olmadığını" kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'yı, Bakü ve Erivan arasındaki gerginlikleri körüklemekle suçlamıştı. Macron, Nikol Paşinyan'la yaptığı telefon görüşmelerinde Ermenistan'ın egemenliğine verdiği desteği yinelemişti.

Ermenistan ise bugün, Azerbaycan'ın barış anlaşmasına ilişkin son önerilerine yanıt vermediğini kaydetti.

Ermenistan, bu önerileri, Kasım ayı başında Washington'da yapılan dışişleri bakanları toplantısında sunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, altı hafta süren savaştan sonra varılan ateşkesi korumak için 2020 yılında bölgeye 5 bin barış koruma gücü gönderen Moskova'nın ilerideki anlaşmalara arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak Peskov, liderlerin Moskova'da görüşmeleri için herhangi bir somut plan bulunmadığını belirtti. Ermenistan'ın müttefiki olan Rusya, Azerbaycan ile de iyi ilişkileri korumayı amaçlıyor.

Rusya, Eylül ayındaki çatışmalar sonrasında karşılıklı savunma anlaşması çerçevesinde Erivan'a yardım etmek için kuvvetlerini bölgeye konuşlandırma çağrılarına karşı koymuştu.