Azerbaycan halkı Nevruz'da yine şehitliklere koştu

Kaynak: Haber Merkezi Özlem Kıral
Azerbaycan halkı Nevruz'da yine şehitliklere koştu
Azerbaycan halkı, Nevruz Bayramı'nda Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerlerin defnedildiği şehitliklere ziyarette bulundu.

Türk'ün büyük bayramı Nevruz Bayramı, Azerbaycan'da her yıl olduğu gibi bu sene de renkli görüntülere sahne oldu.

Geçen sene hem Kovid-19 tedbirleri hem de Karabağ Savaşı'ndaki şehitler nedeniyle geleneksel kutlamaların yapılmadığı Azerbaycan'daki Nevruz kutlamaları bu yıl halk tarafından büyük bir coşkuyla kutlandı.

Azerbaycan Türkleri 2020'de 44 günlük savaşta ülkeyi canları pahasına savunan ve kazanılan zaferde 30 yıllık işgalin sona ermesinde büyük katkıları bulunan şehitlerini bayramda unutmadı. Şehitlikleri ziyaret eden binlerce vatandaş, mezarlara Nevruz'un sembolü "semeni" bitkisi bıraktı, dualar etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Şeki şehrinde de halk, bayramda şehitleri yalnız bırakmadı.

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"BU NEVRUZ'DA GALİBİZ"

Şehitliği ziyaret eden öğretmen İsmayıl Balacayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehitler arasında çocukluk arkadaşları ve öğrencilerinin bulunduğunu söyledi. Balacayev, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını, onları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Geçen nevruzda biz mağlup halktık. Bu nevruzda ise galip halkız. Savaşı, bu kahramanlarımız sayesinde kazandık." ifadelerini kullandı.

Şehit yeğeninin mezarını ziyarete gelen Elşad Hacıguluzade, "Eski bayramlarımız tam bayram değildi. Bugün, gerçek bayram. Bunu da şehitlerimiz sayesinde elde ettik" dedi.

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"BU GURURU ŞEHİTLERİMİZİN SAYESİNDE YAŞADIK"

Toğrul İsmayılov da "Topraklarımızın kurtarılması bize büyük gurur yaşattı. Bu gururu şehitlerimizin sayesinde yaşadık. Allah hepsine rahmet eylesin" diye konuştu.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül''de başlattığı, 10 Kasım''da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren ve 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı''nda 2 bin 881 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

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