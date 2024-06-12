Azerbaycan ile İran ortak askeri tatbikatı başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan ile İran ortak askeri tatbikatı başlıyor

Azerbaycan hükümeti tarafından duyurulan 2024 Yılı Hazırlık Planı'na göre Azerbaycan Ordusu'nun Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde konuşlu birlikleri bugün, İran ile askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Personel, muharebe teçhizatı, hava araçları ve İHA'ların da yer alacağı tatbikatta, komutanların karar verme becerilerinin ve profesyonellik düzeylerinin daha da artırılmasının yanı sıra birlikler arası birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Azerbaycan ile İran arasında varılan anlaşmaya göre, İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun ilgili güç ve imkanlarının katılımıyla eş zamanlı olarak komşu devletin topraklarında taktik eğitimler düzenlenecek.

Her iki ülkede gerçekleştirilecek tatbikatlarda, stratejik nesnelerin ve iletişim hatlarının olası sabotaj faaliyetlerinden korunmasına yönelik çeşitli görevler koordineli bir şekilde yerine getirilecek.

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