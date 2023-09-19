Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni teröristleri böyle bombaladı

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Karabağ’da Antiterör Operasyonu başlattı. Azerbaycan Ordusu’nun Ermeni teröristlerini bombalama görüntüleri yayınlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Azerbaycan Karabağ'daki Ermeni teröristleri böyle bombaladı

Editör: Serhat Ağa

Azerbaycan, Karabağ’da operasyon başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Karabağ’da Ermeni güçlerinin yaptığı sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası anayasal düzenin tesisi için antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada sadece askeri hedeflerin vurulduğunu belirtti.

Gazeteci Gulsum Khalilova sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Azerbaycan Ordusu’nun Ermeni hedeflerini vurma görüntülerini şu şekilde paylaştı:

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, terörle mücadele tedbirleri kapsamında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ateş noktaları ve askeri tesislerinin de imha edildiğini bildirdi.

NOT: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Yerel terörle mücadele tedbirleri başlatıldı

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