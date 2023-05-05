Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan'daki Türk seçmenler sandık başında

Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık başına gitti.

Azerbaycan, Kırgızistan, Ürdün ve Özbekistan'daki Türk seçmenler sandık başında

Seçmenler, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda TSİ 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Seçim içim Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandık kuruldu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ile eşi Leyla Bağcı da oylarını kullandı.

Büyükelçi Bağcı, basın mensuplarına, "Azerbaycan genelinde oy verme işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Oy verme işleminin 7 Mayıs'ta kadar süreceği Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'da yaşayan Türk vatandaşları da seçimler için sandık başına gitti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 bin 119 seçmen için kurulan bir sandıkta oy verme işlemi, 8 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve eşi Mariya Doğan ile Büyükelçilik personeli de oylarını kullandı.

Oy verme işleminin başladığı saat 09.00'da Büyükelçilik binası önünde uzun kuyruk oluştu.

Ürdün

Ürdün'deki Türk seçmenler, Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3 bin seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar günü akşamı sona erecek.

Özbekistan

Özbekistan’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği ile Semerkant Başkonsolosluğunda kurulan sandıklarda TSİ 07.00'de oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Taşkent Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Oy verme işleminin 7 Mayıs akşam sona ereceği Özbekistan’da toplam 3 bin 239 kayıtlı seçmen bulunuyor.

(AA)

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