Azerbaycan sele teslim. 2 kişi öldü

Azerbaycan'da şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Azerbaycan sele teslim. 2 kişi öldü

Azerbaycan’ın Göygöl ilinde şiddetli yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan’ın batısında dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Göygöl ilinde Gence Nehri taştı. Nehrin taşması sonucu Zurnabad, Şehriyar, Keramlı ve Topalhasanlı köylerinde sel meydana geldi.

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Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Topalhasanlı köyünde taşan nehrin sularına kapılan 69 yaşındaki Muhtar Hüseyinov ve 22 yaşındaki İbrahim Gurbanov’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Bölgede görev yapan arama kurtarma ekipleri, selde boğulan 2 kişinin cansız bedenlerini ailelerine teslim etti.

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Sel sonucu oto yollar, doğal gaz hatları, elektrik ve telefon hatları ile tarım arazileri, bahçe ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Birçok araç çamura saplanırken, bazı araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Selden etkilenen bölgelerde ekipler tarafından su tahliyesi ve temizlik çalışması başlatıldı. (İHA)

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