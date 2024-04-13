Azerbaycan sokaklarında Türkiye'ye ilişkin cevaplar: "Kardeşliğimiz, Atatürk ve çiğ köfte"

Azerbaycan sokaklarında bir muhabirin yaptığı sokak röportajı, verilen cevaplarla gündem oldu. Muhabirin yönelttiği "Türkiye denince aklınıza gelen ilk 3 şey nedir?" sorusuna verilen cevaplardan biri, "Kardeşliğimiz, Atatürk ve çiğ köfte" oldu. Bu cevap, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sıkı dostluğu ve kardeşliği bir kez daha gözler önüne serdi. Sokak röportajında diğer katılımcılar da Türkiye'ye ilişkin farklı cevaplar verirken, genel olarak Türkiye'nin dostluk, tarih ve kültür bağlarıyla Azerbaycanlılar için önemli bir yeri olduğu vurgulandı.