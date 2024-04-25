Azerbaycan ve Ermenistan sınırında 20 yeni sınır taşı yerleştirildi

İki ülkenin uzman grupları, jeodezik ölçümlere dayalı koordinatların belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, "AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIR BÖLGESİNDE YAPILAN, JEODEZİK ÖLÇÜMLERE DAYALI KOORDİNATLARIN BELİRLENMESİ SÜRECİ KAPSAMINDA 20 SINIR TAŞI YERLEŞTİRİLDİ. İKİ ÜLKENİN UZMAN GRUPLARI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU SÜREÇ, AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDA SINIR SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN YAPILAN 8. KOMİSYON GÖRÜŞMESİ SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ" denildi.

Sınır belirleme çalışmaları, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 2020 yılında yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı'ndan sonra hız kazandı. İki ülke arasında 8. kez düzenlenen komisyon görüşmesinde de sınırın belirlenmesi için gerekli adımların atılması kararlaştırılmıştı.

Yerleştirilen yeni sınır taşları, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınırın daha net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olacak. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda daha fazla sınır taşının yerleştirilmesinin planlandığını da açıkladı.