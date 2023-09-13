Azerbaycan'da askeri tatbikatlar devam ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerinin tatbikatlara devam ettiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan'da askeri tatbikatlar devam ediyor

Azerbaycan'da 11 Eylül'de başlayan askeri tatbikatlar devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerin tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatlarda “İldırım 8-ER” füze savunma sistemlerinin atış pozisyonuna getirilerek kullanıma hazırlanması, temsili düşman tarafından ateşlenen balistik füzenin tespiti ve imhası görevlerinin başarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlık, tatbikatlarla, askeri personelin füze savunma sistemlerinin kullanma yeteneğinin artırılmasının, personel arasındaki etkileşimin geliştirilmesinin ve birimlerin savaş yeteneğinin daha da artırılmasının amaçlandığını aktardı.

aw029289-01.jpg

aw029289-03.jpg

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor Güncel
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu Kültür Sanat
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var Ekonomi
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti Güncel
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor Kültür Sanat
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor Kültür Sanat
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor
Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu Spor
Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu